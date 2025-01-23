Google покупает часть бизнеса HTC в сфере расширенной реальности за $250 миллионов

Компания Google согласилась приобрести часть бизнеса HTC в сфере расширенной реальности (XR) за $250 млн. Таким образом, Google расширяет свои усилия в создании оборудования для виртуальной и дополненной реальности после недавнего запуска платформы Android XR. Об этом сообщает TechCrunch.

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В рамках соглашения часть инженерного персонала HTC VIVE перейдет в Google, а также будут предоставлены права на интеллектуальную собственность. В то же время, HTC сохранит возможность использовать и развивать эту технологию.

Это уже второе крупное соглашение между компаниями после покупки Google подразделения смартфонов HTC за $1,1 млрд в 2017 году.

В Google заявили, что приобретение ускорит разработку платформы Android XR для гарнитур и очков. Этот шаг произошел в то время, когда технологические гиганты пытаются установить преобладание в технологии XR, а Apple и Meta сохраняют лидерство на рынке виртуальной реальности.

Напомним

«Минфин» писал, что Google дополнительно инвестирует более $1 млрд в конкурента OpenAI — компанию Anthropic, укрепляя свои позиции в стартапе на фоне гонки среди гигантов Кремниевой долины за разработку передовых систем искусственного интеллекта (ИИ).