Норвежский фонд благосостояния рекомендовал продавать акции технологических компаний США

Глава Норвежского фонда благосостояния Николай Танген рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность продажи акций технологических компаний США. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

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Что известно

«Лучшее, что можно сделать, — это всегда делать наоборот, чем все остальные», — сказал Танген. По его словам, инвесторам стоит наращивать позиции в акциях китайских компаний. Он признал, что это очень сложно сделать, поскольку идти в разрез рынка не всегда кажется оправданным решением.

При этом Танген не стал раскрывать, сокращает ли его фонд позиции в акциях американских технологических компаний и покупает ли китайские бумаги.