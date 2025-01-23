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23 января 2025, 11:43 Читати українською

Норвежский фонд благосостояния рекомендовал продавать акции технологических компаний США

Глава Норвежского фонда благосостояния Николай Танген рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность продажи акций технологических компаний США. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Норвежского фонда благосостояния (NBIM) Николай Танген рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность продажи акций технологических компаний США.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Лучшее, что можно сделать, — это всегда делать наоборот, чем все остальные», — сказал Танген. По его словам, инвесторам стоит наращивать позиции в акциях китайских компаний. Он признал, что это очень сложно сделать, поскольку идти в разрез рынка не всегда кажется оправданным решением.

При этом Танген не стал раскрывать, сокращает ли его фонд позиции в акциях американских технологических компаний и покупает ли китайские бумаги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 12:00
#
Ну коли однією з компаній керує нацист, а керівники інших побігли прогибатися під владу — дійсно краще позбутись таких активів доки вони ще щось коштують.
+
0
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
23 января 2025, 12:57
#
Always has been. кхе-кхе Форд
+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 13:39
#
Це той який пішов «на відпочинок» через свої вибрики які його компаньонам не сподобались?
+
0
Mindent
Mindent
23 января 2025, 13:38
#
Они что-то знают.,😀😀😀
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