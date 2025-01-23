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23 января 2025, 9:16 Читати українською

Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд

Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, превысив отметку 6100 пунктов. На торгах в среду, 22 января, индекс S&P 500 поднялся на 0,85%, до 6100,81 пункта. Предыдущий исторический максимум по индексу S&P 500 был зафиксирован на уровне 6099,97 пункта на торгах 6 декабря 2024 года.

Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, превысив отметку 6100 пунктов.
Фото: depositphotos

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Как изменились фондовые индексы

Основные фондовые индексы США начали сессию среды подъемом. Инвесторы позитивно отреагировали на сильные квартальные результаты стримингового гиганта Netflix и планы президента США Дональда Трампа по инвестициям в инфраструктуру для искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Акции стримингового сервиса Netflix (NFLX) взлетели более чем на 13% на фоне повышения цен на подписку и рекордного прироста числа пользователей. В четвертом квартале прошлого года компания привлекла 18,9 млн подписчиков, доведя общую глобальную абонентскую базу до почти 302 млн клиентов.

Квартальный прирост стал самым большим за всю историю компании, чему способствовали первые крупные спортивные трансляции в прямом эфире и возвращение сериала «Игра в кальмара». Кроме того, Netflix сообщил, что поднимет цены на подписку в США, Канаде, Португалии и Аргентине.

Читайте также: Netflix поднимет тарифы, несмотря на увеличение подписчиков на 44%

Инвестиции в технологии ИИ резко возросли с тех пор, как OpenAI запустила чат-бот ChatGPT в конце 2022 года, что привело к росту стоимости акций производителей микросхем и компаний, создающих инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ожидания аналитиков

По данным CNBC, к концу 2025 года аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают роста индекса S&P 500 до 6643 пунктов. Самый оптимистичный прогноз дал аналитик Oppenheimer Джон Штольцфус — он ожидает роста индекса до 7100 пунктов.

Наименьший прирост прогнозирует аналитик UBS Джонатан Голуб — он ожидает подъема индикатора до 6400 пунктов к концу текущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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