Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, превысив отметку 6100 пунктов. На торгах в среду, 22 января, индекс S&P 500 поднялся на 0,85%, до 6100,81 пункта. Предыдущий исторический максимум по индексу S&P 500 был зафиксирован на уровне 6099,97 пункта на торгах 6 декабря 2024 года.

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Как изменились фондовые индексы

Основные фондовые индексы США начали сессию среды подъемом. Инвесторы позитивно отреагировали на сильные квартальные результаты стримингового гиганта Netflix и планы президента США Дональда Трампа по инвестициям в инфраструктуру для искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Акции стримингового сервиса Netflix (NFLX) взлетели более чем на 13% на фоне повышения цен на подписку и рекордного прироста числа пользователей. В четвертом квартале прошлого года компания привлекла 18,9 млн подписчиков, доведя общую глобальную абонентскую базу до почти 302 млн клиентов.

Квартальный прирост стал самым большим за всю историю компании, чему способствовали первые крупные спортивные трансляции в прямом эфире и возвращение сериала «Игра в кальмара». Кроме того, Netflix сообщил, что поднимет цены на подписку в США, Канаде, Португалии и Аргентине.

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