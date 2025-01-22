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22 января 2025, 15:05 Читати українською

Netflix поднимет тарифы, несмотря на увеличение подписчиков на 44%

Netflix привлек 18,9 млн новых подписчиков в четвертом квартале 2024 года, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и анонсировал повышение тарифов в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 21 января, передает Forbes.

Netflix привлек 18,9 млн новых подписчиков в четвертом квартале 2024 года, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и анонсировал повышение тарифов в США, Канаде, Аргентине и Португалии.
Фото Pixabay

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Отчет

Netflix сообщил о доходах в $10,25 млрд за четвертый квартал, превысивших прогноз в $10,1 млрд. Такой результат был достигнут благодаря популярности второго сезона «Игры в кальмара» и нового попавшего в топ-10 триллера «Carry-On».

Netflix активно развивает направление живых трансляций. В ноябре транслировал бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном, привлекшим 60 млн пользователей, а также два матча NFL на Рождество, собрав более 24 млн зрителей.

Компания прогнозирует удвоение доходов от рекламы к 2025 году. Компания также повысила прогноз годовых доходов до $43,5−44,5 млрд.

Тарифы

Netflix уже повысил цены в Италии и Испании и анонсировал повышение тарифов в США, Канаде, Аргентине и Португалии. В последний раз цены повышались в США в октябре 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
propodail
propodail
22 января 2025, 16:00
#
Не попри, а через. майже світова монополія. а монополія для того й потрібна, щоби збирати зі всіх і багато.
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