Президент США Дональд Трамп угрожает введением его страной жестких экономических мер против российских товаров, если россия не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, никак при этом не упомянув Украину.
Трамп пригрозил россии жесткими санкциями и пошлинами, если та не остановит войну
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Позиция Трампа
Американский лидер заявил, что всегда имел очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, любит российский народ и на самом деле не хочет наносить ущерб России, однако может оказаться вынужденным это сделать.
«Если мы не заключим „соглашение“, причем уже скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов и пошлин, а также санкции на все, что продается россией Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте закончим эту войну», которая бы никогда не началась, будь я президентом!" — написал Трамп.
По его словам, такое предложение он хочет сделать россии, «чья экономика приходит в упадок», и лично путину «большую услугу», потому что если не остановить «бессмысленную войну, будет только хуже». Он отметил, что достижение соглашения возможно осуществить «легким или трудным способом, и легкий способ всегда лучше».
Комментарии - 19
А какой таворооборот между рф и США?
Загалом у першому півріччі Росія продала товарів у США на суму $1,88 млрд, що у півтора рази менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,85 млрд).
США за січень-червень експортували до Росії товарів на $233,9 млн, проти $328,7 млн за той же період роком раніше.
»
Ну і тут головне те кому ця торгівля важливіша: США для якого Росія дрібний торговець на ринку серед купи інших, чи Росії яка закупає американське навіть через треті руки за подвійний прайс?
В ультиматумах не буває слів про дружбу.
до слова цікава деталь
https://0x0.st/8XHu.png
в Україні недоступно
це ж не тому що це якийсь комерційний сервіс (особливо цим страждають британці) якій вирішив встановити геофенсінг щоб мати трафік лише від потенційних клієнтів
для тих комі ліньки відкривати скріншот: трампівська соціальна мережа яка нібито за найсвободнішу свободу слова — недоступна в Україні про що каже відповідне повідомлення при спробі прочитати той самий твіт
«ніяк при цьому не згадавши Україну» — ну так Зе в свое время его тролил — время собирать камни.