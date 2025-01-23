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23 января 2025, 8:47 Читати українською

Трамп пригрозил россии жесткими санкциями и пошлинами, если та не остановит войну

Президент США Дональд Трамп угрожает введением его страной жестких экономических мер против российских товаров, если россия не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, никак при этом не упомянув Украину.

Президент США Дональд Трамп угрожает введением его страной жестких экономических мер против российских товаров, если россия не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну.
Фото: lrt.lt

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Позиция Трампа

Американский лидер заявил, что всегда имел очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, любит российский народ и на самом деле не хочет наносить ущерб России, однако может оказаться вынужденным это сделать.

«Если мы не заключим „соглашение“, причем уже скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов и пошлин, а также санкции на все, что продается россией Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте закончим эту войну», которая бы никогда не началась, будь я президентом!" — написал Трамп.

По его словам, такое предложение он хочет сделать россии, «чья экономика приходит в упадок», и лично путину «большую услугу», потому что если не остановить «бессмысленную войну, будет только хуже». Он отметил, что достижение соглашения возможно осуществить «легким или трудным способом, и легкий способ всегда лучше».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 января 2025, 9:00
#
…окрім як запровадити високі рівні податків і мит…
А какой таворооборот между рф и США?
+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 9:43
#
«
Загалом у першому півріччі Росія продала товарів у США на суму $1,88 млрд, що у півтора рази менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,85 млрд).
США за січень-червень експортували до Росії товарів на $233,9 млн, проти $328,7 млн за той же період роком раніше.
»
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 января 2025, 9:46
#
…что соответствует 23 месту среди партнеров США по ВЭД…
+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 9:51
#
23 з 200 країн світу — це явно не найгірша позиція, хіба ні?

Ну і тут головне те кому ця торгівля важливіша: США для якого Росія дрібний торговець на ринку серед купи інших, чи Росії яка закупає американське навіть через треті руки за подвійний прайс?
+
0
FogBRD
FogBRD
23 января 2025, 10:52
#
Смотря в какую сторону. сша франция германия не отказываеться продавать свою продукцию даже в условиях санкций. это видно по содержимому дронов к примеру.
+
0
FogBRD
FogBRD
23 января 2025, 11:05
#
т. е. если взять вашу цифру «у США на суму $1,88 млрд» умножить на 2 то получим цифру меньше чем 1/10 от всего товарооборота. это что разве существенная цифра?
+
+60
Серый Петров
Серый Петров
23 января 2025, 9:24
#
Напугал рашистов, ну всё
+
+30
Ираида Крылова
Ираида Крылова
23 января 2025, 9:27
#
Он эти санкции уже давно вертит на одном месте))
+
+15
Три літри
Три літри
23 января 2025, 9:40
#
Як же ніцо виглядає Трамп що просить Путіна про зупинку війни. А казав що сам зупинить її за 24 години 🤣
+
+30
gucci
gucci
23 января 2025, 10:04
#
Трамп балабол. Отримав владу, тепер йому все пофіг. Буде грати собі в гольф і далі і щось пердіти, а ринки качатиме.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 января 2025, 10:17
#
Тон ультиматума достаточно унизительный для рашистов, они то думали что их считают победителями в войне. И это все на глазах «друга Си», как же неудобно… Русня до сих пор молчит, не придумала что ответить на ультиматум.
+
+15
Три літри
Три літри
23 января 2025, 10:28
#
Пхах, ультіматум? А пан великий оптиміст.

В ультиматумах не буває слів про дружбу.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 января 2025, 10:48
#
Так это и есть ультиматум, завуалированный словами про дедовваивалов и все люди в мире друзья друг другу. Ну можно еще сказать что «Трамп-наш протянул через океан член дружбы в надежде на крепкое губопожатие».
+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 10:58
#
Ну ОК, лише час може вилікувати наівність, хоча як бачимо це вимагає дуже багато часу.
+
0
FogBRD
FogBRD
23 января 2025, 10:55
#
Этот пост трампа возник после того как Пу встретился с Си. вы хотя бы последовательность фактов соблюдайте.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 января 2025, 10:58
#
О потянуло запахом мокшанских болот:) Как там у вас Валера, до сих пор новый год празднуете?
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0
FogBRD
FogBRD
23 января 2025, 11:08
#
Подмывайся хотя бы
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0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 10:32
#
ніяк при цьому не згадавши Україну.

до слова цікава деталь
https://0x0.st/8XHu.png
в Україні недоступно
це ж не тому що це якийсь комерційний сервіс (особливо цим страждають британці) якій вирішив встановити геофенсінг щоб мати трафік лише від потенційних клієнтів

для тих комі ліньки відкривати скріншот: трампівська соціальна мережа яка нібито за найсвободнішу свободу слова — недоступна в Україні про що каже відповідне повідомлення при спробі прочитати той самий твіт
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0
FogBRD
FogBRD
23 января 2025, 10:58
#
То что недоступно это нормально явление — украину отнесли к тиер3. для стран экономической зоны тиер3 много что недоступно.

«ніяк при цьому не згадавши Україну» — ну так Зе в свое время его тролил — время собирать камни.
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