Трамп пригрозил россии жесткими санкциями и пошлинами, если та не остановит войну

Президент США Дональд Трамп угрожает введением его страной жестких экономических мер против российских товаров, если россия не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, никак при этом не упомянув Украину.

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Позиция Трампа

Американский лидер заявил, что всегда имел очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, любит российский народ и на самом деле не хочет наносить ущерб России, однако может оказаться вынужденным это сделать.

«Если мы не заключим „соглашение“, причем уже скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов и пошлин, а также санкции на все, что продается россией Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте закончим эту войну», которая бы никогда не началась, будь я президентом!" — написал Трамп.

По его словам, такое предложение он хочет сделать россии, «чья экономика приходит в упадок», и лично путину «большую услугу», потому что если не остановить «бессмысленную войну, будет только хуже». Он отметил, что достижение соглашения возможно осуществить «легким или трудным способом, и легкий способ всегда лучше».