YouTube возобновил доставку кнопок для украинских авторов

Начиная с января 2025 года, украинские авторы снова смогут получать кнопки YouTube, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«С начала полномасштабного вторжения украинские контент-создатели не получали наград от YouTube. Кнопки просто не доставляли в Украину из-за боевых действий. Недавно с запросом в Минцифры обратились украинские креаторы, после началось активное общение с украинской командой Google. Запрос в работу взяла команда YouTube и есть положительное решение», — написал Федоров.

Награды YouTube вручаются по количеству подписчиков:

серебряная кнопка — за 100 000 подписчиков;

золотая кнопка — за 1 000 000 подписчиков;

бриллиантовая кнопка — за 10 000 000 подписчиков.

В россию, Беларусь, Иран, Северную Корею и некоторые другие страны кнопки не доставляются.

Контент-креаторы могут проверить статус и узнать о дальнейших шагах с помощью специальной формы.