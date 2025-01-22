Сколько украинцев хотят выехать из Украины после открытия границ — опрос

При открытии границы для всех категорий населения 20,7% украинцев хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания. При этом 70% не хотели покидать Украину. Затруднились определиться с ответом 9% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

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Среди респондентов доля мужчин, желающих выехать в другую страну на постоянное место жительства составляет 25%, а женщин — 17%.

О желании уехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%).

Среди респондентов от 30 до 39 выехать за границу желало бы 27%, среди респондентов 40−49 лет — 23%, 50−59 лет — 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет — 9%.

26,5% респондентов, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных областях, согласились, что хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства, если бы граница была открыта для всех категорий населения.

Среди респондентов, до полномасштабного вторжения проживавших в западных областях, о желании уехать за границу для постоянного проживания заявило 23%. Среди проживающих в центральных областях хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях — 12%.

Причины для выезда за границу

Для тех респондентов, которые хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства в случае открытия границы, основными мотивациями для выезда за границу являются:

отсутствие возможностей для развития (30,5%),

угроза жизни вследствие ведения боевых действий (29%),

недостаточная социальная поддержка со стороны государства (29%),

желание воссоединиться с родными (26%),

желание вывезти зависящих от респондента родных (23%),

невозможность найти работу в соответствии с требованиями респондента (21%).

Опрос

Всеукраинский опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года.

Методом face-to-face было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.