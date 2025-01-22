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22 января 2025, 15:24 Читати українською

Сколько украинцев хотят выехать из Украины после открытия границ — опрос

При открытии границы для всех категорий населения 20,7% украинцев хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания. При этом 70% не хотели покидать Украину. Затруднились определиться с ответом 9% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

При открытии границы для всех категорий населения 20,7% украинцев хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания.
Фото: pixabay.com

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Среди респондентов доля мужчин, желающих выехать в другую страну на постоянное место жительства составляет 25%, а женщин — 17%.

О желании уехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%).

Среди респондентов от 30 до 39 выехать за границу желало бы 27%, среди респондентов 40−49 лет — 23%, 50−59 лет — 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет — 9%.

26,5% респондентов, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных областях, согласились, что хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства, если бы граница была открыта для всех категорий населения.

Среди респондентов, до полномасштабного вторжения проживавших в западных областях, о желании уехать за границу для постоянного проживания заявило 23%. Среди проживающих в центральных областях хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях — 12%.

Причины для выезда за границу

Для тех респондентов, которые хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства в случае открытия границы, основными мотивациями для выезда за границу являются:

  • отсутствие возможностей для развития (30,5%),
  • угроза жизни вследствие ведения боевых действий (29%),
  • недостаточная социальная поддержка со стороны государства (29%),
  • желание воссоединиться с родными (26%),
  • желание вывезти зависящих от респондента родных (23%),
  • невозможность найти работу в соответствии с требованиями респондента (21%).

Опрос

Всеукраинский опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года.

Методом face-to-face было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
bonv
bonv
22 января 2025, 15:28
#
Майже дві третини (61%) українських біженців хочуть повернутися на батьківщину.
Про це свідчать результати опитування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Укрінформ. «Наша ціль полягає не в тому, щоб ці люди були біженцями назавжди. Ми хочемо створити умови для цих людей, щоб вони повернулися до України. Це те, чого потребує Україна, і це те, чого ці люди бажають», — заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
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+15
MAXAOH
MAXAOH
22 января 2025, 15:46
#
Ага, не знали как из Украины свалить, ещё до войны, а тут обратно захотелось)))
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0
invaderzim8
invaderzim8
22 января 2025, 15:29
#
Неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%). — а это самое страшное.
Работы за 200 евро полно, но она никому не нужна.
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0
MAXAOH
MAXAOH
22 января 2025, 15:53
#
Ну да, все хотят не чего не делать и много денег получать. Работы с хорошей зарплатой, более чем достаточно, но там работать надо!)
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 января 2025, 15:42
#
Переважна більшість населення це тупоголові «матричні боти» які забудуть про ту війну через місяць після її завершення, сядуть за ящик і будуть щасливо угарати з сміхуєчок чергового квартальчика, потягуючи дешевий півасік на продавленому дивані. Ще частина — це паразити, для них війна як мати рідна — золоті часи для збагачення і темної насолоди від влади. Проте і в мирний час вони процвітатимуть, паразитуючи на країні. Виїдуть небагато, але найбільш розумні, працьовиті, талановиті, корисні. Ті, кого не влаштовує невесела доля «матричного бота», а стати паразитом совість не дозволяє.
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0
MAXAOH
MAXAOH
22 января 2025, 15:47
#
Надеюсь, ты тоже свалишь!
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0
MAXAOH
MAXAOH
22 января 2025, 15:51
#
Свалить и жить за границей, явно хотелось бы большинству, но страшно, да и ленивый народ в целом. Это же надо *** поднять и что-то сделать… А так, молодёжь будут сваливать массово, их тут не что не держит, да и перспектив там больше!
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