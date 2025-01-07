Nvidia представила новые чипы и ШИ-модели для робототехники

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал ряд новых продуктов, включая чипы, программное обеспечение и услуги, подчеркивая стремление компании оставаться лидером в сфере вычислений на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его словам, компания стоит на пороге революции в робототехнике благодаря ИИ.

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Что известно

Nvidia стремится к тому, чтобы ее продукция стала ключевым элементом технологического будущего, включающего миллиард человекоподобных роботов, 10 миллионов автоматизированных производств и 1,5 миллиарда беспилотных автомобилей и грузовиков.

Хуанг объявил о сотрудничестве с Toyota, крупнейшим в мире автопроизводителем, который станет клиентом продуктов Nvidia AI для автономного вождения и будет использовать ее чипы и программное обеспечение Drive. После этого заявления акции Toyota в Токио продолжили рост.

Nvidia также разрабатывает программное обеспечение Cosmos, которое позволит компаниям обучать и использовать роботов в различных областях — от умных фабрик и складов до беспилотных транспортных средств и гуманоидных роботов. Эта разработка направлена на расширение возможностей применения ИИ, работающего на чипах Nvidia.

Подробности

По словам Хуанга, решение технологических проблем, связанных с массовым внедрением роботов, откроет путь к «величайшей технологической отрасли, которую когда-либо видел мир». Nvidia утверждает, что область робототехники достигла технологического прорыва, поскольку ИИ ускоряет и улучшает процесс моделирования физического мира и генерирования больших объемов данных, необходимых для обучения роботов. По прогнозам компании, рынок только человекоподобных роботов в течение следующих двух десятилетий достигнет 38 миллиардов долларов.