Компания «Новая почта» открыла отделение в британском Манчестере. Это уже третье отделение Nova Post в Великобритании, еще два работают в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробности

«Отныне и в Манчестере наши клиенты могут удобно отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг», — говорится в сообщении.

Отделения будут работать ежедневно по адресу 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester. Доставка в Украину будет составлять от 5 дней.

Также «Новая почта» предлагает курьерскую доставку по любому адресу в Соединенном Королевстве, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. В то же время, есть возможность вызова курьера для уже оплаченных и упакованных отправлений.

Кроме того, возможны отправки и получение через 7000 почтоматов InPost для посылок до 15 кг.

Напомним

«Новая почта» работает в 16 странах Европы.