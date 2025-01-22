Майнинг сэкономил Техасу почти $18 млрд, MicroStrategy купила 11 000 биткоинов: что нового на рынке

Telegram запретил создание криптприложений в сетях, отличных от TON

21 января Telegram и TON Foundation объявили об эксклюзивном соглашении, которое обязывает встроенные Web3-приложения использовать исключительно сеть The Open Network. Об этом сообщает Decrypt.

Цель партнерства — поддержка масштабируемого и безопасного пользовательского опыта.

По словам президента TON Foundation Мануэля Стоца, существующие протоколы кошельков для посторонних сетей будут запрещены, за исключением приложений с кросчейн-функциональностью.

«Интеграция TON как эксклюзивного блокчейна для миниприложений Telegram — стратегический шаг вперед, укрепляющий статус TON как одного из ведущих мировых блокчейнов», — добавил он.

Проектам, которые мигрируют в сеть TON в течение 30 дней, TON Foundation выделит гранты на сумму до $50 000 в зависимости от размера аудитории. Бонусы не распространяются на проекты, ранее получившие финансирование от фонда.

Компании REX Shares и Osprey подали заявки на ETF на мемкоины TRUMP, BONK и DOGE

Компании REX Shares и Osprey подали заявки на запуск нескольких криптовалютных ETF, среди которых биржевые фонды на базе мемкоинов TRUMP, BONK и DOGE, а также биткоина, Ethereum, Solana и XRP. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сэйффарт.

По его словам, эти продукты зарегистрированы по Акту 1940 года, подобно ETF на криптовалютные фьючерсы.

«Они будут включать комбинацию деривативов, базовых активов и дочерней компании на Каймановых островах, которая будет сохранять активы. Это выглядит похоже на стратегию, которую эмитенты используют в мире ETF на сырьевые товары во избежание формы K-1, но это лишь предположение», — отметил Сейффарт.

Еще один эксперт Эрик Балчунас отметил, что эти ETF могут появиться на рынке уже в начале апреля 2025, через 75 дней после подачи заявки.

По мнению эксперта, это позволит им опередить запуск биржевых продуктов на базе XRP, Solana и Litecoin, для которых требуются более длительные сроки рассмотрения (240 дней) по процедуре 19b-4.

Однако, как отмечает Эрик Балчунас, реакция Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на эти продукты остается непредсказуемой.

Также аналитик подчеркнул интересный момент, отклонит ли Комиссия ETF, базирующаяся на мемкоине, связанном с президентом США. Кроме того, он сказал, что руководитель компании REX Shares имеет много биржевых продуктов.

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MicroStrategy купила 11 000 биткоинов за $1,1 миллиарда

С 13 по 20 января компания MicroStrategy дополнительно приобрела 11 000 BTC приблизительно $1,1 млрд по средней цене около $101 191.

Согласно форме К-8, фирма финансировала покупку криптовалюты за счет выручки от продажи 3 012 072 акций. Свободными для выпуска и реализации остаются ценные бумаги в размере $5,42 млрд.

По состоянию на 20 января MicroStrategy нарастила биткоин-резервы до 461 000 BTC. С августа 2020 года компания инвестировала в первую криптовалюту $29,3 млрд, средняя цена покупки составила $63610 за монету.

На момент написания новости цена биткоина составляет $105 000.

Биткоин-майнинг сэкономил Техасу почти $18 миллиардов

Майнинг биткоинов оказал положительное влияние на электросеть Техаса, сэкономив штату до $18 млрд путем устранения потребности в новых газовых пиковых станциях от Berkshire Hathaway Energy. Об этом говорится в отчете Института исследований цифровых активов (DARI).

После зимнего шторма Ури в 2021 году новый генеральный директор Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) Брэд Джонс искал альтернативы традиционным газовым пиковым электростанциям, отмечают исследователи DARI.

По информации аналитиков Института, экологическими недостатками таких учреждений является простое время при необходимости удовлетворить спрос немедленно, загрязнение воздуха при значительных объемах выбросов парниковых газов и использование водных ресурсов.

Вместе с тем, добыча первой криптовалюты предлагает более чистое и экономически эффективное решение, поскольку компании-майнеры могут уменьшить потребление энергии во времена пикового спроса для стабилизации энергосистемы, отметили в DARI.

По словам Джонса, они помогают «удерживать стоимость энергии для техасцев на низком уровне».

Таким образом, биткоин-майнинг является альтернативой строительству новых пиковых газовых станций типа предложенного проекта от Berkshire Hathaway Energy на $10 млрд — реализация последнего могла бы привести к росту цен на электроэнергию для жителей Техаса, согласно данным аналитиков DARI.

Несмотря на это, Berkshire Hathaway Energy активно ведет лоббистскую деятельность, чтобы получить голоса комитета сената Техаса для ограничения способности биткоин-майнеров реагировать на спрос, отмечено в отчете.