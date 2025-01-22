Кабинет министров внес изменения в ряд постановлений, касающихся процедуры снятия с учета транспортных средств и доставки водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Кабмин упростил процедуру снятия с учета транспортных средств
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Владельцам транспортных средств предоставлено право снимать свои автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.
«Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их», — говорится в сообщении.
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Целью этих изменений является повышение гибкости и удобства административных услуг для граждан.
Кроме того, введена возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительских прав, свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи).
Ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи — акционерным обществом «Укрпочта».
Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.
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