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21 января 2025, 19:43 Читати українською

Зеленский призвал Европу покупать американский газ и тратить 5% ВВП на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, поддержал стремление новой администрации США увеличить оборонные расходы стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, поддержал стремление новой администрации США увеличить оборонные расходы стран НАТО.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо его словам, если для надлежащей безопасности нужно тратить 5% ВВП на оборону — «да будет 5%», и не стоит спекулировать на том, что это может быть за счет медицины или пенсий.
Фото: president.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, если для надлежащей безопасности нужно тратить 5% ВВП на оборону — «да будет 5%», и не стоит спекулировать на том, что это может быть за счет медицины или пенсий.

«Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы», — подчеркнул президент.

Энергетическая независимость

Зеленский также призвал европейские страны к реальной энергетической независимости.

«Президент Трамп намерен экспортировать больше энергии, но Европе нужно активизироваться и выполнить больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить реальную энергетическую независимость. Нельзя продолжать покупать газ у Москвы, ожидая гарантий безопасности от американцев. Это просто неправильно», — подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что премьер-министр Словакии не пытается получить доступ к американскому газу, но все же надеется пользоваться американским зонтиком безопасности.

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Он также подчеркнул необходимость совместного производства вооружений, в частности дронов и систем противовоздушной обороны, отметив успешный опыт сотрудничества Украины с европейскими партнерами.

Технологическое отставание

Особое внимание Зеленский уделил технологическому отставанию Европы. По его словам, сейчас алгоритмы TikTok мощнее некоторых правительств.

«Уже сегодня судьба малых стран больше зависит от собственников технологических компаний, чем от их законов. Уже сегодня Европа не лидирует в глобальной технологической гонке, отставая как от Америки, так и от Китая. Это не мелочь, это о слабости: сначала технологическую и экономическую, а затем и политическую», — отметил он.

По словам Зеленского, Европа заслуживает сильной, и для этого ей нужны как ЕС, так и НАТО. При этом он подчеркнул, что это невозможно без Украины и справедливого завершения российской войны против Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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