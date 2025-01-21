ВПЛ начнут получать субсидии на аренду жилья в конце января

Кабинет Министров приступит к выплате субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 29 января. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Разворачивается программа поддержки внутренних переселенцев. С 29 января стартует субсидия по аренде жилья. Это значительно снизит нагрузку на семейные бюджеты», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 декабря Кабмин распространил на всю территорию Украины субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут переселенцы, переместившиеся в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на девять областей).

Право на субсидию также получат семьи, арендующие жилье и тратящие на аренду более 20% своих совокупных доходов (ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% от доходов).

Субсидию на аренду жилья для переселенцев будут назначать по аналогии с жилищной субсидией, а ее размер будут рассчитываться индивидуально для каждой семьи.

«На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах», — рассказали в Министерстве социальной политики.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что ключевым инструментом такой программы является наличие официального договора аренды с собственником жилья.