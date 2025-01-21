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21 января 2025, 14:52 Читати українською

МВД возобновило в сервисных центрах перерегистрацию транспортных средств

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновлены регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца. Об этом говорится в сообщении МВД.

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновлены регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца.
Фото: depositphotos

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Что известно

Обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи.

Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись.

«Обращаем внимание: сейчас проходит тестирование обновленной системы Е-запись для получения услуг в наших центрах. На время переходного периода регистрация проходит по старой и новой версиям системы — все зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги. Чтобы выбрать нужную страницу — найдите в списке на странице Е-запись удобное отделение и перейдите по ссылке», — говорится в сообщении.

Как получить талон

Чтобы получить талон предварительной записи, сначала нужно пройти авторизацию. Она производится с помощью: электронной подписи, BankID или Действие. Подписи. Далее выбирается необходимая услуга, удобный территориальный сервисный центр МВД, дата и время получения услуги.

Если не удается пройти авторизацию — рекомендуем повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система Е-запись и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой. Специалисты сервисных центров контролируют ситуацию, чтобы в случае технических неисправностей устранить причины в кратчайшие сроки.

Талон Е-запись индивидуальный, поэтому передавать его посторонним лицам запрещено.

Во избежание злоупотреблений с талонами предыдущей записи существует ограничение на количество полученных талонов. В течение месяца один человек может получить 4 талона онлайн.

Выполнить запись можно также в терминале, который находится непосредственно в помещении сервисного центра. Талоны генерируются в день обращения и на 2 дня вперед. Регистрация в терминале производится не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Перерегистрация транспортных средств в «Дии»

Перерегистрировать транспортное средство можно и онлайн через приложение Дия. Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

Напомним

В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров сервисные центры МВД с 20 декабря 2024 вынуждены были приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных с изменением владельца.

Также временно не предоставлялись услуги уполномоченным представителям, которые обращались за получением услуг в интересах других лиц за нотариальной доверенностью. В настоящее время государственные реестры работают и предоставление услуг в сервисных центрах МВД возобновлено.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
21 января 2025, 15:16
#
Брехня
в мобільному додатку Дії наразі зникла послуга перереєстрації авто
а на сайті написано, що послуга недоступна
+
0
Три літри
Три літри
21 января 2025, 16:23
#
В новині мова про сервісні центри
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