Доллар вернулся к росту на фоне тарифных угроз Трампа

Финансовые рынки получили первое напоминание о жизни при президенте США Дональде Трампе: первоначальное облегчение по поводу отсутствия немедленного введения масштабных тарифов против всех торговых партнеров сменилось беспокойством, когда республиканец пообещал ввести пошлины против Мексики и Канады в течение нескольких недель. Об этом пишет Yahoo.

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Реакция рынка

Доллар изначально просел, а затем резко вырос, когда Трамп пригрозил ввести тарифы в размере до 25% на канадский и мексиканский импорт уже 1 февраля. К 09:49 индекс USD торговался с повышением на 0,36%, в районе 108,48. Ранее во вторник котировки достигали минимума 7 января на 107,86.

В понедельник доллар упал в понедельник, когда стало ясно, что президент воздерживается от исполнительных распоряжений о введении высоких торговых пошлин.

Фьючерсы

Американские фондовые фьючерсы демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы продолжают переваривать заявления Трампа. В отсутствие каких-либо заявлений по Китаю китайские акции выросли, хотя аналитики предостерегли от того, чтобы придавать слишком большое значение первому дню пребывания Трампа в должности.

Отсутствие общей картины по торговым ограничениям пока подчеркивает риск роста волатильности на финансовых рынках в начале второго четырехлетнего срока Трампа.