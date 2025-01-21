Власти хотят контролировать целевое использование выплат по льготе на оплату коммуналки

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг» № 12427. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

«Законопроект направлен на усовершенствование механизма предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в части установления контроля за их целевым использованием, а именно направлением средств государственного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отметил Мельничук.

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины, предусматривающие предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, в частности, следует определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, а условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты за коммунальные услуги средствами льгот, определяются в порядке, установленном Кабмином.

Напомним

Кабмин расширил список граждан, которые в 2025 году будут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом среднемесячного дохода семьи.