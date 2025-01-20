Трамп может объявить чрезвычайное положение в энергетике — Bloomberg

Дональд Трамп готов задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии. Он планирует отменить решение президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата. Об этом пишет Bloomberg.

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Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, этот шаг должен стать одним из ряда действий, которые Трамп предпримет в течение нескольких часов после присяги 20 января для выполнения предвыборных обещаний по увеличению внутреннего производства энергии.

Избранный президент готов провести политические изменения, позволяющие разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях, одновременно направляя отмену климатических норм эпохи Байдена.

Хотя многие исполнительные действия только начинают длительный процесс регулирования, они должны охватить весь спектр энергетического сектора США — от нефтяных месторождений до автосалонов. Эти действия также свидетельствуют о намерении Трампа изменить курс федеральной политики, ориентируя ее на развитие добычи нефти и газа, что является резким отклонением от усилий Байдена, направленных на ограничение использования ископаемого топлива.