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20 января 2025, 18:13 Читати українською

Приток долларов в россию достиг уровня середины 1990-х

российская экономика переживает растущий дефицит ключевых мировых валют из-за усиления западных финансовых санкций, под которые, по данным Центробанка россии, уже попало 95% национальной банковской системы россии. Так, по оценкам итогов 2024 года, россия получила лишь около $70 млрд валютной выручки в долларах и евро. Об этом пишет The Moscow Times.

российская экономика переживает растущий дефицит ключевых мировых валют из-за усиления западных финансовых санкций, под которые, по данным Центробанка россии, уже попало 95% национальной банковской системы россии.
Фото Pixabay

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Что известно

По данным Центробанка рф, за январь-ноябрь прошлого года российские экспортеры вывезли за границу товаров на $386 млрд, а по итогам года, согласно прогнозам российского регулятора, экспортные доходы составят около $420 млрд.

Однако только 18% этих поставок оплачивается в долларах и евро — ключевых валютах мировой торговли, на которые приходится 70% товарооборота на планете.

По данным российского Центробанка, 43% экспорта по состоянию на ноябрь оплачивалось в рублях, а 38,6% — в других валютах, главной из которых для россии стал китайский юань.

Подробности

Приток главных глобальных валют соответствует экспортным доходам экономики россии до уровня 90-х годов, вытекает из статистики Центробанка рф: $66,1 млрд — в 1994 году, $73,7 млрд — в 1998 году, $69,6 млрд — в 1999 году.

Перед началом развязанной россией полномасштабной войны против Украины более 80% валютной выручки российских компаний приходилось на доллары и евро, а их приток мог составить около $400 млрд в год (по данным на 2021 год).

Источник: Минфин
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