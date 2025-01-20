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20 января 2025, 16:12 Читати українською

Какого цвета авто чаще всего покупали в Украине в 2024 году

Самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей в 2024 г. стал белый. Более 35% новых легковушек, реализованных в прошлом году, были белого цвета. Об этом сообщает Укравтопром.

Самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей в 2024 г.
Фото: depositphotos

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Какое авто лидировало

Лидерство в команде белых завоевал Renault Duster.

Треть реализуемых авто была окрашена в серый цвет. Наиболее многочисленным из них стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% покупателей. Здесь наиболее популярным стал электромобиль VW ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (3%). Лидер среди зеленых — кроссовер Toyota RAV-4.

Также в топ-10 цветов 2024 вошли: красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 января 2025, 16:49
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