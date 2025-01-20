Самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей в 2024 г. стал белый. Более 35% новых легковушек, реализованных в прошлом году, были белого цвета. Об этом сообщает Укравтопром.
Какого цвета авто чаще всего покупали в Украине в 2024 году
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Какое авто лидировало
Лидерство в команде белых завоевал Renault Duster.
Треть реализуемых авто была окрашена в серый цвет. Наиболее многочисленным из них стал компактный кроссовер Renault Duster.
Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% покупателей. Здесь наиболее популярным стал электромобиль VW ID.4.
Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (3%). Лидер среди зеленых — кроссовер Toyota RAV-4.
Также в топ-10 цветов 2024 вошли: красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).
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