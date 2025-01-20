Украина, Британия и Литва запустили систему поиска похищенного россией зерна

В рамках Берлинской конференции Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль вместе с британским и литовским коллегами подписал обновленный Меморандум о запуске системы Grain Verification Scheme для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

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Коваль отметил, что подписанный меморандум станет первым шагом в реализации стратегического соглашения между Украиной и Великобританией, что станет основой сотрудничества на ближайшие сто лет.

«Пилотная имплементация этой инициативы состоится в Литве — в порту Клайпеда, который станет ключевым хабом для проверки происхождения украинской агропродукции», — подчеркнул министр.

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По его словам, система GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку.

Кроме того, соглашение предусматривает использование инновационной базы данных Великобритании, в частности, передовые технологии определения места выращивания помогут защитить интересы украинских фермеров и обеспечить прозрачность рынка.