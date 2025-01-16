Британия поможет Украине отслеживать украденное россией зерно

Великобритания запустит новую схему проверки зерна, которая поможет идентифицировать украденное россией зерно с временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщается на сайте британского правительства, пишет Лига.

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Что известно

Великобритания разработала новую схему после того, как Украина обратилась к G7 с просьбой помочь отследить украденное зерно, которое затем перемаркировывается и продается россией.

Схема отслеживания базируется на новейших научных разработках, которые могут определить места выращивания и уборки зерна.

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«Великобритания разработала базу данных для поддержки усилий Украины по отслеживанию и прекращению краж зерна из оккупированных регионов. Украина, страна, остающаяся крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении правительства Великобритании.