Компания «Новая почта» присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении «Армия+». Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
Посылки военным: «Новая почта» будет доставлять груз в прифронтовые регионы за одну гривну
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Подробности
«Теперь в разделе „Плюсы“ защитники и защитницы могут отправлять и получать грузы до 30 кг в прифронтовых отделениях всего за 1 гривну. А именно — в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях», — пояснила она.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сгенерировать штрихкод в приложении и показать его оператору отделения. За месяц можно использовать до трех штрихкодов.
Источник: Минфин
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