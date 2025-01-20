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20 января 2025, 13:55 Читати українською

Доллар падает перед инаугурацией Трампа

Доллар США опустился ниже в понедельник перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, а торговые объемы снизились из-за праздника в США. Об этом пишет investing.com.

Доллар США опустился ниже в понедельник перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, а торговые объемы снизились из-за праздника в США.

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Доллар

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара США к корзине из шести других валют, торговался с понижением на 0,17%, на отметке 109,16, все еще оставаясь вблизи более чем двухлетнего максимума, отмеченного на прошлой неделе.

Доллар набрал около 4% с момента ноябрьских президентских выборов в США, поскольку трейдеры ожидали, что политика Трампа будет инфляционной и потребует высоких процентных ставок в течение длительного периода.

В понедельник объемы, вероятно, снизятся из-за того, что рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего, а также из-за того, что трейдеры будут ожидать речи Трампа по случаю инаугурации в конце дня.

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Инвесторы внимательно следят за тем, как Трамп готовится начать свой второй президентский срок, после того как будущий президент сообщил, что планирует подписать пакет распоряжений в свой первый день.

«Финансовые рынки находятся в напряжении», — говорится в записке аналитиков ING.

Евро

EUR/USD вырос на 0,3% до 1,0313, но остался вблизи двухлетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе, на фоне опасений по поводу торговой войны, после того как глава Европейского центрального банка И заявила в выходные, что торговый конфликт «очень вероятен».

Источник: Минфин
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