Oxfam призвала повысить налоги для самых богатых

Британская гуманитарная организация Oxfam предупредила о формировании в мире новой аристократии, где богатство и власть остаются в руках ограниченного круга лиц. Об этом пишет Лига.

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В 2024 году состояние миллиардеров выросло на $2 трлн (около $5,7 млрд в день), что в три раза быстрее, чем в предыдущем году.

Организация предупреждает: если текущие тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится не менее пяти триллионеров.

В большинстве своем богатство миллиардеров происходит не от собственных заработков, а от наследования, монопольной власти или клановых связей.

36% богатства миллиардеров являются унаследованными, эти суммы достигли рекордного уровня и продолжают расти.

«Формируется новая аристократия через передачу огромного богатства между поколениями», — говорится в отчете.

Oxfam призывает правительства снизить неравенство и облагать налогом самых богатых.