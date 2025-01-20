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20 января 2025, 12:45 Читати українською

Oxfam призвала повысить налоги для самых богатых

Британская гуманитарная организация Oxfam предупредила о формировании в мире новой аристократии, где богатство и власть остаются в руках ограниченного круга лиц. Об этом пишет Лига.

Британская гуманитарная организация Oxfam предупредила о формировании в мире новой аристократии, где богатство и власть остаются в руках ограниченного круга лиц.
Фото Pixabay

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В 2024 году состояние миллиардеров выросло на $2 трлн (около $5,7 млрд в день), что в три раза быстрее, чем в предыдущем году.

Организация предупреждает: если текущие тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится не менее пяти триллионеров.

В большинстве своем богатство миллиардеров происходит не от собственных заработков, а от наследования, монопольной власти или клановых связей.

36% богатства миллиардеров являются унаследованными, эти суммы достигли рекордного уровня и продолжают расти.

«Формируется новая аристократия через передачу огромного богатства между поколениями», — говорится в отчете.

Oxfam призывает правительства снизить неравенство и облагать налогом самых богатых.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Prya
Prya
20 января 2025, 12:58
#
Скорее недовольных бедных погонят, пока что.
+
+30
Riojas
Riojas
20 января 2025, 13:00
#
Какой-то бред если честно. Все топ миллиардеры создали свои предприятия (в основном это айти) с нуля, максимум просто из обеспеченной семьи. Может там у дикарей из нефтянки что-то по наследству передается. Кто мешает сделать свой OpenAI?
+
0
Exba
Exba
20 января 2025, 13:35
#
Та да, какое то левое поветрие. А даже если и по наследству — так это норм, что люди ради будущих поколений стараются. Кто-то спускает наследство, а кто-то работает и приумножает
+
0
neverice
neverice
20 января 2025, 15:45
#
Ньюанс в тому, що від податків для найбагатших бідні не стають менш бідними. Податки йдуть в загальний бюджет країни, де перерозподіляються на купу різних видатків. Тобто — розмиваються. Так, частина з них може дійти до найбідніших, але якось глобально ситуацію це не змінить.
Суть проблеми найбагатших в тому, що вони занадто мало платять тим, чия праця робить їм статки. Це як податки навпаки — бідні заробляють для багатих і отримають за це лише невеликий процент з їх доходів.
Податки можуть це виправити лише в тому випадку, коли будуть йти на спец. рахунки, з яких буде виплачуватись «базовий дохід» всім іншим. Але це може дуже сильно стимулювати інфляцію.
+
0
Riojas
Riojas
20 января 2025, 16:04
#
Как по мне, UBI внесёт ещё большее неравенство. Общество будет поделено на получающих и, по той или иной причине, не получающих (например неграждан, мигрантов) Вот эти люди будут работать на самых паршивых работах и зарабатывать то, что люди высшего сорта будут получать бесплатно по праву гражданства. Ну им правильно заметили насчёт инфляции, дурных собирать мусор за идею нет, им надо платить и платить существенно выше UBI.
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