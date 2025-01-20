Британская гуманитарная организация Oxfam предупредила о формировании в мире новой аристократии, где богатство и власть остаются в руках ограниченного круга лиц. Об этом пишет Лига.
Oxfam призвала повысить налоги для самых богатых
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В 2024 году состояние миллиардеров выросло на $2 трлн (около $5,7 млрд в день), что в три раза быстрее, чем в предыдущем году.
Организация предупреждает: если текущие тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится не менее пяти триллионеров.
В большинстве своем богатство миллиардеров происходит не от собственных заработков, а от наследования, монопольной власти или клановых связей.
36% богатства миллиардеров являются унаследованными, эти суммы достигли рекордного уровня и продолжают расти.
«Формируется новая аристократия через передачу огромного богатства между поколениями», — говорится в отчете.
Oxfam призывает правительства снизить неравенство и облагать налогом самых богатых.
Комментарии - 5
Суть проблеми найбагатших в тому, що вони занадто мало платять тим, чия праця робить їм статки. Це як податки навпаки — бідні заробляють для багатих і отримають за це лише невеликий процент з їх доходів.
Податки можуть це виправити лише в тому випадку, коли будуть йти на спец. рахунки, з яких буде виплачуватись «базовий дохід» всім іншим. Але це може дуже сильно стимулювати інфляцію.