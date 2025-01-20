Мировые пенсионные фонды возвращаются на рынок криптовалют

Пенсионные фонды разных стран начинают понемногу инвестировать в биткоин . То есть, даже традиционно консервативные сферы финансов уже не могут игнорировать такие активы. Особенно на фоне того, что вновь избранный президент США Дональд Трамп также предложил свою криптовалюту, которая за день взлетела в цене. Об этом пишет Financial Times.

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Среди крупнейших владельцев фондовых рынков США, ориентированных на криптовалюты, есть пенсионные программы штатов Висконсин и Мичиган. Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также недавно сделали небольшие инвестиции в биткоин через фонды или деривативы.

Аналитики криптовалют прогнозируют дальнейшее удвоение цены в этом году на фоне прихода про криптовалютной администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Мэтт Скотт, консультант компании Mercer, которая дает советы пенсионным фондам в Великобритании, отметил: «После дня выборов мы получили шквал запросов — распорядители фондов не хотят оставаться в стороне, если на рынке появился горячий актив, о котором они ничего не знают».

Отмечается, что возврат пенсионных фондов к криптовалютам произошел после значительных потерь во время кризиса рынка два года назад.