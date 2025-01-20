Йеменские хуситы нанесли ущерб мировой торговле на $200 миллиардов

В 2024 году из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море убытки мировой экономики составили примерно $200 миллиардов. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на The Economist.

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Что известно

Отмечается, что в прошлом году йеменские хуситы атаковали около 200 судов, повредив более 40 из них, и эти атаки продолжились в 2025 году.

Благодаря иранскому оружию и российской разведке йеменские повстанцы частично контролируют вход в Баб-эль-Мандебский пролив в устье Красного моря и, таким образом, Суэцкий канал, через который обычно проходит 12% мировой торговли.

Объемы перевозки грузов в проливе упали на две трети и расходы мировой экономики составили около $200 миллиардов в 2024 году.

В течение 2024 года хуситы заставили суда следовать по маршруту вокруг Африки. Таким образом, путешествия из Азии в Европу продолжились на 6 000 км или на 10−14 дней.

Отмечается, что из-за более длинных транзитных рейсов на более высоких скоростях судна тратят больше топлива, добавляя $1 миллион расходов на путешествие.

Но это еще дешевле, чем использовать Красное море, где цены на страхование выросли в 20 раз.

Цена доставки контейнера из Шанхая (Китай) в Роттердам (Нидерланды) достигла пика в июле прошлого года в $8 200, что в пять раз больше среднего показателя в 2023 году.

Учитывая глобальные объемы контейнерных перевозок, хуситы своими атаками увеличили затраты на доставку по меньшей мере $175 миллиардов за десять месяцев до октября 2024 года.

Группа экспертов сообщила Совету Безопасности ООН в ноябре, что несколько судоходных агентств сотрудничают с компанией, связанной с высокопоставленным лидером хуситов, чтобы купить себе «безопасный проезд».

Эксперты ООН подсчитали, что за это хуситы получают $180 миллионов в месяц или $2,1 миллиарда в год.