МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2025 году

Международный валютный фонд заявил о стабильном росте глобального ВВП, повысив ожидания по этому показателю до 3,3%. Об этом сообщил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас во время презентации обновленного Обзора мировой экономики, передает Укринформ.

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Прогноз МВФ

Прогноз на 2024 год остается стабильным — 3,3%.

«По нашим прогнозам, глобальный рост остается стабильным на уровне 3,3% в этом и следующем году», — отметил экономист.

Инфляция, по ожиданиям, снизится до 4,2% в этом году и 3,5% в следующем, что свидетельствует о стабилизации после кризисных оползней, вызванных пандемией и войной рф против Украины.

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Обновленные показатели демонстрируют несколько улучшенную динамику роста глобального ВВП по сравнению с предыдущими прогнозами, изложенными в WEO в октябре прошлого года. Тогда предполагалось, что в 2025 году этот показатель останется на уровне 3,2%.

Экономика США демонстрирует улучшение и рост там ожидается на уровне 2,7%. В Еврозоне ситуация менее оптимистичная — прогноз на 2025 год снижен до 1% из-за низкой потребительской уверенности и высоких цен на энергоносители.

МВФ также отмечает влияние торговой неопределенности на рост экономики Китая.