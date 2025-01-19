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19 января 2025, 8:14 Читати українською

В Сенс банке прокомментировали задержание директора департамента за поддержку армии рф

В государственном Сенс банке прокомментировали задержание СБУ в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. Об этом говорится в официальном заявлении банка.

В государственном Сенс банке прокомментировали задержание СБУ в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины.
Фото: sensebank

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Заявление банка

«По данному инциденту, Сенс банк всячески способствует расследованию, которое уже осуществляют соответствующие государственные органы», — говорится в заявлении.

С момента национализации в 2023 году Сенс банк находится в государственной собственности и ведет деятельность в соответствии с принципами прозрачности и полной подотчетности, отмечают в банке.

«Банк придерживается политики нулевой толерантности к стране-агрессору, которая предусматривает принципиальную позицию относительно невозможности любого сотрудничества с рф и ее гражданами», — подчеркнули в банке.

Кроме того, в официальном заявлении отмечается, что все службы банка тесно сотрудничают со Службой безопасности Украины, Национальным банком Украины и другими государственными органами с целью выявления и предотвращения возможных подобных правонарушений.

«В очередной раз подчеркиваем, что упомянутый инцидент никоим образом не влияет на стабильность банка, безопасность клиентских средств и данных, а также проведение операций. Все системы банка работают в штатном режиме, а наши специалисты обеспечивают полную непрерывность обслуживания клиентов», — отметили в банке.

Также в финучреждении заверили, что Сенс банк продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и способствовать стабильности финансовой системы Украины.

Предыстория

18 января СБУ задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины, перечислявшего свои деньги на нужды российской армии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+13
Три літри
Три літри
19 января 2025, 8:18
#
Відкриваю попкорн
+
0
KValera
KValera
19 января 2025, 8:47
#
Рафик не в чём не виноват
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