Трамп планирует сделать криптовалюты национальным приоритетом — Bloomberg

Дональд Трамп планирует назвать криптовалюты национальным императивом или приоритетом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

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При администрации Трампа планируется создание консультативного совета по криптоактивам, который будет отстаивать политические приоритеты отрасли, добавили журналисты.

«Дональд Трамп планирует выпустить указ, который поднимет криптовалюты до уровня политических приоритетов и предоставит инсайдерам отрасли право голоса в его администрации», — отметили в Bloomberg.

Кроме того, в сообщении говорится, что этот указ «ознаменует кардинальные изменения для криптовалют», ставших объектом расследований при администрации Джо Байдена.

Также известно, что все еще обсуждается вопрос о включении в указ директивы о пересмотре политики по цифровым активам всеми государственными учреждениями, и возможно приостановка любых судебных процессов, связанных с криптовалютами.

Однако в Bloomberg предупредили, что указ, который может появиться уже 20 января 2025 года, не окончательный и может измениться до того, как его обнародуют.