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17 января 2025, 14:09 Читати українською

В Италии арестовали элитную яхту фигуранта дела эксглавы Фонда госимущества Сенниченко (фото)

В Италии правоохранители обнаружили и наложили арест на яхту премиумкласса стоимостью 5,5 млн. евро одного из руководителей преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В Италии правоохранители обнаружили и наложили арест на яхту премиумкласса стоимостью 5,5 млн.
Фото: НАБУ

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«В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество», — говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.

Ранее в рамках деятельности совместной следственной группы французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенниченко подозревают в том, что он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019−2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

Также группировки под руководством экскеровщика ФГИУ обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, более чем на 10 млрд грн.

Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года. Верховная Рада удовлетворила ее только в феврале 2022 года.

По данным СМИ, сразу после своего увольнения Сенниченко уехал в Испанию, еще ряд фигурантов дела живут в Австрии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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+15
Я_ __
Я_ __
17 января 2025, 14:27
#
Добра новина)

Якщо заарештувати майно всіх корупціонерів України, продати на аукціонах та гроші направити в бюджет, то може виявитися, що в нас зовнішній борг значно зменшиться))
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 января 2025, 15:12
#
Смешно читать такие новости. а еще смешней читать комментарии…
А где, вы «эксперты» были когда этот гражданин начал «восхождение»? Не слышу? Что, горлопанилили гасла?
Ну так и получите! А что там с бывшим директором НКРЕКП гр вовком? Что в розыске? А когда он выехал? А что там с «героем майдана» первым деректором АРМА? Что? Не слышу? Под «залогом в почти 500 млн… А никого из «экспертов» не интересует откуда у «героя майдана» эти деньги?
Все понятно!
…2016—2018 — директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті», де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства. Зокрема, Укрпошта під його керівництвом першою серед державних підприємств запровадила процедуру передачі в оренду нерухомого майна через Prozorro.sale…
…Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Сенниченка прикладом успішної боротьби з корупцією в України…
Оце потужно!!!
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0
Ivavita
Ivavita
17 января 2025, 15:21
#
Зеленський призначив на посаду людину, яка вкрала більше 10 млрд
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 января 2025, 15:30
#
А откуда он взялся?
А может расскажешь, как чиновники каждый год проходят атестацию по «рангу» и одновременно проверку на коррупционную составляющую и одновремено «раду доброчесности» ?
Нет, рассказа не будет? И никто не узнает как он проходил все эти «движухи».
Понятно — горлопан он и на финансовом форуме горлопан.
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