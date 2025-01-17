В Италии арестовали элитную яхту фигуранта дела эксглавы Фонда госимущества Сенниченко (фото)

В Италии правоохранители обнаружили и наложили арест на яхту премиумкласса стоимостью 5,5 млн. евро одного из руководителей преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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«В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество», — говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.

Ранее в рамках деятельности совместной следственной группы французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенниченко подозревают в том, что он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019−2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

Также группировки под руководством экскеровщика ФГИУ обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, более чем на 10 млрд грн.

Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года. Верховная Рада удовлетворила ее только в феврале 2022 года.

По данным СМИ, сразу после своего увольнения Сенниченко уехал в Испанию, еще ряд фигурантов дела живут в Австрии.