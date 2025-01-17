В Италии правоохранители обнаружили и наложили арест на яхту премиумкласса стоимостью 5,5 млн. евро одного из руководителей преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В Италии арестовали элитную яхту фигуранта дела эксглавы Фонда госимущества Сенниченко (фото)
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«В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество», — говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.
Ранее в рамках деятельности совместной следственной группы французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.
Напомним
«Минфин» писал, что Сенниченко подозревают в том, что он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019−2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».
Также группировки под руководством экскеровщика ФГИУ обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, более чем на 10 млрд грн.
Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года. Верховная Рада удовлетворила ее только в феврале 2022 года.
По данным СМИ, сразу после своего увольнения Сенниченко уехал в Испанию, еще ряд фигурантов дела живут в Австрии.
Комментарии - 4
Якщо заарештувати майно всіх корупціонерів України, продати на аукціонах та гроші направити в бюджет, то може виявитися, що в нас зовнішній борг значно зменшиться))
А где, вы «эксперты» были когда этот гражданин начал «восхождение»? Не слышу? Что, горлопанилили гасла?
Ну так и получите! А что там с бывшим директором НКРЕКП гр вовком? Что в розыске? А когда он выехал? А что там с «героем майдана» первым деректором АРМА? Что? Не слышу? Под «залогом в почти 500 млн… А никого из «экспертов» не интересует откуда у «героя майдана» эти деньги?
Все понятно!
…2016—2018 — директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті», де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства. Зокрема, Укрпошта під його керівництвом першою серед державних підприємств запровадила процедуру передачі в оренду нерухомого майна через Prozorro.sale…
…Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Сенниченка прикладом успішної боротьби з корупцією в України…
Оце потужно!!!
А может расскажешь, как чиновники каждый год проходят атестацию по «рангу» и одновременно проверку на коррупционную составляющую и одновремено «раду доброчесности» ?
Нет, рассказа не будет? И никто не узнает как он проходил все эти «движухи».
Понятно — горлопан он и на финансовом форуме горлопан.