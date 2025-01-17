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17 января 2025, 13:03 Читати українською

В Украине цены на тепличные помидоры выросли на 10%

Сокращение предложения тепличных помидоров в Украине на этой неделе позволило продавцам повысить цены на отпуск. Сегодня томаты оптом предлагаются к продаже по 85−105 грн/кг ($2,01−2,48/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщает EastFruit.

Сокращение предложения тепличных помидоров в Украине на этой неделе позволило продавцам повысить цены на отпуск.
Фото: pixabay.com

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Однако при этом эксперты отмечают, что более существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая очень слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

В настоящее время тепличные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте — это временное явление.

Они не исключают, что уже на следующей неделе помидоры снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине на этой неделе отпускные цены на морковь снизились в среднем на 10% и составляют 23−30 грн/кг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 января 2025, 13:06
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Ну хоть что-то подорожало…
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