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16 января 2025, 9:42 Читати українською

Евро будет играть ключевую роль на валютном рынке Украины — Рожкова (видео)

Учитывая, что Украина стремится стать частью Европейского Союза, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Поэтому в будущем доллар сменит евро. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на телеканале «Мы-Украина».

Учитывая, что Украина стремится стать частью Европейского Союза, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций.
Фото: depositphotos

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Что говорят в НБУ

Как отметила чиновник, поскольку Украина стремится стать частью Европейского Союза, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. По ее словам, евро будет играть ключевую роль на валютном рынке страны.

В то же время Рожкова отметила, что переход с доллара на евро в период вызовов, связанных с войной, которые сами по себе уже являются шоком для экономики, не будет лучшим временем для этого. Замглавы НБУ заверила, что любые изменения будут происходить медленно и очень незаметно для рынка.

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«Мы будем избегать каких-либо шоков, поэтому не нужно волноваться, если это произойдет», — добавила она.

По словам чиновника, изменение курсообразующей валюты пойдет на пользу украинской экономике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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investor13
investor13
16 января 2025, 10:35
#
Та пусть переходят. Это ничего не изменит, наоборот доллар только укрепится. В любом случае в Украине лучшей валютой для сбережения будет доллар 👍
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