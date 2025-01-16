Евро будет играть ключевую роль на валютном рынке Украины — Рожкова (видео)

Учитывая, что Украина стремится стать частью Европейского Союза, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Поэтому в будущем доллар сменит евро . Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на телеканале «Мы-Украина».

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Что говорят в НБУ

Как отметила чиновник, поскольку Украина стремится стать частью Европейского Союза, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. По ее словам, евро будет играть ключевую роль на валютном рынке страны.

В то же время Рожкова отметила, что переход с доллара на евро в период вызовов, связанных с войной, которые сами по себе уже являются шоком для экономики, не будет лучшим временем для этого. Замглавы НБУ заверила, что любые изменения будут происходить медленно и очень незаметно для рынка.

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«Мы будем избегать каких-либо шоков, поэтому не нужно волноваться, если это произойдет», — добавила она.

По словам чиновника, изменение курсообразующей валюты пойдет на пользу украинской экономике.