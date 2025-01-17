Tether представила стейблкоин USDT0, Трамп может создать нацрезерв в USDC, Solana и XRP: что нового

Tether представила стейблкоин USDT0

Компания Tether представила стейблкоин под названием USDT0. Он призван снизить барьеры для транзакций и содействовать объединению ликвидности в разных сетях.

USDT0 — это омничейн-стейблкоин, созданный на базе стандарта Omnichain Fungible Token (OFT) от протокола LayerZero. Актив был развернут в сети Ink, разработанной в свою очередь на основе стека OP Stack, что делает ее частью экосистемы Optimism Superchain.

Цель создания USDT0 — объединение ликвидности в различных сетях. Девиз нового актива от Tether — «Ваш USDT, где угодно».

Стейблкоин будет доступен эксклюзивно на бирже Kraken, которая и является разработчиком Ink. Пользователи могут вести взаиморасчеты по этому активу с 16 января 2025 года.

В планах Tether — расширить поддержку USDT0 на сети Berachain и MegaETH. Первое решение представляет собой EVM-блокчейн, построенный на базе Cosmos SDK и использующий консенсус Proof-of-Liquidity. Второе — полностью совместимая с EVM L2-сеть на базе Optimistic Rollups.

Coinbase запустила обеспеченные биткоином кредиты через Morpho

Криптовалютная биржа Coinbase запустила новую услугу по предоставлению обеспеченных биткоином кредитов через децентрализованную платформу Morpho на базе сети Base.

Клиенты биржи могут получить кредиты до $100 000 в стейблкоинах USDC, используя свои биткоины на Coinbase в качестве залога.

По информации от криптосервиса, он предоставляет интерфейс для доступа к протоколу Morpho, но не управляет кредитами напрямую.

Этот продукт расширяет финансовые возможности пользователей биржи в области децентрализованного финансирования (DeFi), отметили в компании.

Схема кредитования следующая:

клиент Coinbase выбирает ончейн-кредит;

залоговые средства в первой криптовалюте конвертируются в соотношении 1:1 в обернутый биткоин от биржи (cbBTC) без комиссии;

последний передается бесплатно в протокол Morpho для дальнейшей обработки;

после этого клиент получает кредит у USDC на свой счет Coinbase.

Процентные ставки по ончейн-кредитам переменные и автоматически определяются Morpho на основе рыночных условий, а график погашения кредита является гибким, без минимальных платежей или установленных сроков, согласно данным Coinbase.

Пока такие кредиты доступны в США, за исключением Нью-Йорка. Также планируется расширение на другие рынки.

Трамп может создать национальный резерв в USDC, Solana и XRP — СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел встречу с основателями Circle, Solana и Ripple Labs и высоко оценил идею создания стратегического резерва на основе их криптоактивов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.

Этот резерв, по словам источников, будет ориентирован на криптоактивы, выпущенные в США. Трамп отнесся к идее благосклонно. Предполагается, что резерв будет называться America-first («Америка прежде всего»).

Пожелавшие сохранить анонимность собеседники издания также выразили опасение, что это может подорвать «легитимность усилий по продвижению биткоина», а также повлиять на рейтинги главы государства.

Напомним, создание национального резерва в первой криптовалюте было одним из центральных обещаний Трампа во время его кампании. Среди других заявлений политика — увольнение главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера и помилование основателя маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

В статье NYP говорится, что приход к власти Трампа уже положительно повлиял на криптоландшафт в США. В издании отметили, что некоторые стартапа рассматривают возможность вернуться на американский рынок или расширить свою деятельность на нем.

Вероятный глава Минфина США выступил против CBDC

Номинант на должность министра финансов США Скотт Бессент высказался против введения CBDC (цифровой валюты центрального банка).

«Я не вижу смысла для США иметь цифровую валюту центрального банка. На мой взгляд, CBDC предназначена для стран, у которых нет других инвестиционных альтернатив», — заявил он на заседании Сената.

Бессент — соучредитель Key Square Capital Management и бывший инвестиционный директор Soros Capital Management Джордж Сорос — один из предполагаемых сторонников криптовалют в будущей президентской администрации.

Его позиция согласовывается с мнениями Дональда Трампа и ряда других американских политиков о нецелесообразности и потенциальном вреде внедрения цифрового доллара.

В 2022 году ФРС представила отчет о перспективах и рисках CBDC. Специалисты пришли к выводу, что подобный инструмент полезен в трансграничных платежах и может оптимизировать доступ к финансовым услугам, но не сочли запуск необходимым.

Еще в 2020 году глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что для США важнее придумать правильный подход к цифровому доллару, чем стать первым государством-эмитентом CBDC.