За время действия программы «Национальный кэшбек» с начала сентября по середину января украинцам начислено уже 1 миллиард гривен кэшбека за приобретение товаров украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Украинцы уже накопили 1 миллиард по программе «Национальный кэшбек»
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Отмечается, что из этой суммы почти 400 млн грн, накопленных за сентябрь-ноябрь, уже перечислено гражданам на карты для выплат. Кэшбек, накопленный за декабрь и январь, будет выплачен в конце февраля 2025 года.
На сегодняшний день активными пользователями программы являются почти 4,7 млн граждан — они уже активировали в приложении «Действие» карты для будущих выплат кэшбеку.
Ключевые цифры программы по состоянию на 16 января
- 1 млрд накопленного кэшбека;
- 388,4 млн выплаченного кэшбека;
- 4,7 млн активных пользователей;
- 65% — женщины, 35% — мужчины;
- 20 банков присоединились к программе;
- 1672 производителей;
- Кэшбек доступен на 355 443 товаров.
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Программа «Национальный кэшбек»
Цель программы — поддержка украинцев и стимулирование спроса на товары местного производства. Государство насчитывает 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Максимальная сумма кэшбека — 3 000 грн в месяц.
В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов.
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