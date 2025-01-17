Украинцы уже накопили 1 миллиард по программе «Национальный кэшбек»

За время действия программы «Национальный кэшбек» с начала сентября по середину января украинцам начислено уже 1 миллиард гривен кэшбека за приобретение товаров украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что из этой суммы почти 400 млн грн, накопленных за сентябрь-ноябрь, уже перечислено гражданам на карты для выплат. Кэшбек, накопленный за декабрь и январь, будет выплачен в конце февраля 2025 года.

На сегодняшний день активными пользователями программы являются почти 4,7 млн граждан — они уже активировали в приложении «Действие» карты для будущих выплат кэшбеку.

Ключевые цифры программы по состоянию на 16 января

1 млрд накопленного кэшбека;

388,4 млн выплаченного кэшбека;

4,7 млн активных пользователей;

65% — женщины, 35% — мужчины;

20 банков присоединились к программе;

1672 производителей;

Кэшбек доступен на 355 443 товаров.

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Программа «Национальный кэшбек»

Цель программы — поддержка украинцев и стимулирование спроса на товары местного производства. Государство насчитывает 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Максимальная сумма кэшбека — 3 000 грн в месяц.

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов.