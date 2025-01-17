В Государственной налоговой службе Украины провели очередные кадровые изменения: уволили некоторых должностных лиц. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
В Налоговой провели очередные увольнения
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Подробности
Под увольнение попали руководители двух региональных управлений — в Киеве и Черкасской области.
Кроме них, были уволены 5 руководителей департаментов, в частности:
- директора департамента трансфертного ценообразования;
- директора департамента правового обеспечения;
- директора департамента налогового аудита;
- директора департамента по предотвращению и обнаружению коррупции;
- директора департамента экономического анализа
Напомним
9 января глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко принял ряд кадровых изменений в центральном аппарате ГНС.
Он уволил директора Департамента управления рисками Марину Баряхтар, а также директора Департамента контроля над подакцизными товарами Игоря Чугуева.
Кроме того, он сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.
31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил экс-главу Киевской ОВА Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.
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