В Налоговой провели очередные увольнения

В Государственной налоговой службе Украины провели очередные кадровые изменения: уволили некоторых должностных лиц. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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Подробности

Под увольнение попали руководители двух региональных управлений — в Киеве и Черкасской области.

Кроме них, были уволены 5 руководителей департаментов, в частности:

директора департамента трансфертного ценообразования;

директора департамента правового обеспечения;

директора департамента налогового аудита;

директора департамента по предотвращению и обнаружению коррупции;

директора департамента экономического анализа

Напомним

9 января глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко принял ряд кадровых изменений в центральном аппарате ГНС.

Он уволил директора Департамента управления рисками Марину Баряхтар, а также директора Департамента контроля над подакцизными товарами Игоря Чугуева.

Кроме того, он сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.

31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил экс-главу Киевской ОВА Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.