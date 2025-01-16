Британия и Швейцария выделяют Украине $500 тысяч на разминирование

Великобритания и Швейцария выделяют $500 тысяч на пилотный проект по приоритету в гуманитарном разминировании Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Средства предоставляются в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством иностранных дел Великобритании, Фондом Восточная Европа и Центром гуманитарного разминирования.

Так, выделенные средства будут направлены на реализацию пилотного проекта по приоритетизации территорий для гуманитарного разминирования в Харьковской области, который начался 6 января и продлится до конца марта 2025 года. Центр гуманитарного разминирования будет управлять проектом и координировать привлеченные стороны.

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В частности, цель проекта улучшить процессы гуманитарного разминирования благодаря автоматизации анализа данных и оптимизации ресурсов. Методология приоритезации будет базироваться на алгоритме, учитывающем экономические, социальные, экологические и факторы безопасности для конкретной территории.

В министерстве отметили, что на основе результатов пилотного проекта этот подход планируют применить во всех регионах Украины, подвергшихся влиянию мин и других взрывоопасных предметов.