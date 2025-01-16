В Украине планируют запустить производство чипов — СМИ

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Украине производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров (нм). Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на рабочий документ о Стратегии цифрового развития инноваций, который правительство утвердило 14 января.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, мировые лидеры-производители американский Intel и тайваньская TSMC работают над технологиями 1,8 нм и 4 нм соответственно.

В то же время, закрыть потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов вполне можно такими чипами, говорит один из участников рабочей группы при Минцифре Александр Груданов.

В качестве партнера по разработке программного обеспечения под чипы авторы документа рассматривают американскую компанию Silvaco Group Первоначальные планы производства — до 1 000 кремниевых пластин, на каждой из которых может разместиться несколько сотен чипов в месяц.

Чтобы обеспечить производство таких пластин, министерство рассматривает два варианта: лицензировать готовую технологию «под ключ» или привлечь стратегического партнера на коммерческих началах.

Для производства «под ключ» Минцифры может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственна за контроль над строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии, говорится в документе.

При таком сценарии государство может владеть контрольным пакетом акций фабрики, обеспечивая приоритет на собственные нужды ВПК и передовых научно-исследовательских проектов, отмечается в документе.

Второй вариант — привлечь партнера через государственный тендер. В таком случае государство может получить миноритарную долю, позволяющую квотировать заказы на производство в соответствии с собственными интересами.

В списке потенциальных партнеров — австрийская AMS, французская CMP, германские IHP и X-FAB, французско-итальянская STMicro, материнская компания китайского производителя чипов SMIC — LFoundry, израильская TowerSemiconductors.

В Минцифре посчитали, что строительство фабрики по модели лицензирования может стоить до $1 млрд. При этом лицензирование технологии будет оплачиваться отдельно.