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16 января 2025, 17:54 Читати українською

В Украине планируют запустить производство чипов — СМИ

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Украине производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров (нм). Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на рабочий документ о Стратегии цифрового развития инноваций, который правительство утвердило 14 января.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Украине производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров (нм).
Фото: pixabay.com

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В частности, мировые лидеры-производители американский Intel и тайваньская TSMC работают над технологиями 1,8 нм и 4 нм соответственно.

В то же время, закрыть потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов вполне можно такими чипами, говорит один из участников рабочей группы при Минцифре Александр Груданов.

В качестве партнера по разработке программного обеспечения под чипы авторы документа рассматривают американскую компанию Silvaco Group Первоначальные планы производства — до 1 000 кремниевых пластин, на каждой из которых может разместиться несколько сотен чипов в месяц.

Чтобы обеспечить производство таких пластин, министерство рассматривает два варианта: лицензировать готовую технологию «под ключ» или привлечь стратегического партнера на коммерческих началах.

Для производства «под ключ» Минцифры может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственна за контроль над строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии, говорится в документе.

При таком сценарии государство может владеть контрольным пакетом акций фабрики, обеспечивая приоритет на собственные нужды ВПК и передовых научно-исследовательских проектов, отмечается в документе.

Второй вариант — привлечь партнера через государственный тендер. В таком случае государство может получить миноритарную долю, позволяющую квотировать заказы на производство в соответствии с собственными интересами.

В списке потенциальных партнеров — австрийская AMS, французская CMP, германские IHP и X-FAB, французско-итальянская STMicro, материнская компания китайского производителя чипов SMIC — LFoundry, израильская TowerSemiconductors.

В Минцифре посчитали, что строительство фабрики по модели лицензирования может стоить до $1 млрд. При этом лицензирование технологии будет оплачиваться отдельно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
torn
torn
16 января 2025, 18:14
#
До гиперлупа или после? может чипсов?
+
0
Exba
Exba
16 января 2025, 18:27
#
Не, именно Чипов. И Дейлов с Гаечкой.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
16 января 2025, 18:25
#
Планувалы высадити 1млнр деревьев до войны, планувалы выробити 1млн дронiв во время войны…много чего планують
+
0
KValera
KValera
16 января 2025, 18:38
#
Нашли на свалке линию по производству Pentium 4 Willamette 180 нм (2000 год)
Це дуже потужно!
+
0
antey718
antey718
16 января 2025, 18:51
#
Клас, технології 20-річної давнини, і на це треба витратити мінімум мрлд доларів.
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