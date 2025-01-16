Цена токена XRP взлетела до 7-летнего максимума

Цена токена XRP от Ripple Labs взлетела до 7-летнего максимума, поскольку оптимизм в отношении формирующегося регулирования криптовалют пересилил опасения, вызванные последней апелляцией, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Об этом пишет Cointelegraph.

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Рост XRP

XRP вырос до самого высокого уровня с января 2018 года, выше $3 за токен. В моменте цена подскакивала до $3,38 за штуку. За неделю цена криптовалюты поднялась более чем на 30%.

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Причина

Издание отмечает, что позитивом для XRP стал приближающийся срок истечения (15 января), когда SEC могла подать апелляцию в суд по делу против Ripple, а также благоприятная конъюнктура на рынке в связи со скорой инаугурацией Дональда Трампа, который выступает сторонником криптовалют.