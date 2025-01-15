XRP подскочил на 12% и вошел в топ-3 по капитализации

Токен XRP подскочил в цене более чем на 12% за последние 24 часа и вошел в топ-3 крупнейших криптоактивов по показателю капитализации, сместив стейблкоин USDT.

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Капитализация актива выросла со $148,2 млрд до $164,6 млрд на пике, это новый исторический максимум. За последние 24 часа показатель подскочил на 13%, объем торгов — почти на 30%.

Курс актива приблизился к порогу в $3, но не смог пересечь его.

Вероятным драйвером роста актива является дедлайн подачи документов в судебном процессе по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple Labs.

Напомним, в августе 2024 года суд обязал фирму выплатить штраф в размере $125 млн. Однако SEC потребовала большую сумму — $2 млрд. В октябре регулятор подал «заявление о предварительной апелляции» с целью оспорить постановление.

По данным издания CryptoPotato, ссылающегося на судебные документы, SEC должен подать вступительное заявление до 15 января 2025 года включительно, иначе дело будет закрыто.