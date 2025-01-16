ООН планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи украинцам в 2025 году — Шмыгаль

ООН планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи украинцам в 2025 году. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

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«ООН планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией. Обсудили его реализацию с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди», — отметил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагировании ООН в Украине в 2025 году.

Премьер подчеркнул, что партнерство между Украиной и ООН и УВКБ развивается.

«Спасибо за поддержку и помощь, оказываемую украинцам, пострадавшим от войны», — добавил он.

По даннымШмыгаля, в 2024 году разными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.