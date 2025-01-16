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16 января 2025, 13:16 Читати українською

Рынок труда: в Минэкономики назвали самые востребованные профессии

Профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда. Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на региональном форуме в Харькове «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса», передает Укринформ.

Профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда.
Фото: freepik.com

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«Зачастую сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными в результате мобилизации мужчин.

Самые дефицитные специалисты на рынке труда — резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут — это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик. Это нам указание на то, кого мы должны учить", — сказала Бережная.

По ее данным, в 2024 году по направлениям службы занятости обучались или переучились чуть больше 41 тыс. безработных, из них 23 тыс. — добывали специальность именно в профтехцентрах службы.

Кроме того, действуют программы повышения квалификации и переквалификации, финансируемые странами-партнерами, в частности, ReSkill UA, в рамках которой предоставляется 30 тыс. стипендии.

«Благодаря обучению в центрах профтехобразования службы занятости, других учебных заведениях, ваучерам на обучение, программам международных партнеров в прошлом году мы способствовали переобучению около 100 тыс. человек.

С одной стороны, это мало, потому что согласно исследованию Института демографии и социальных исследований имени Птухи у нас 12,5 млн экономически неактивных граждан. Но мы должны предложить еще больше опций для того, чтобы люди переучились", — отметила Бережная.

По ее мнению, мощности центров профтехобразования Госслужбы занятости можно увеличить в пять раз.

Она также сообщила, что сейчас 80% зарегистрированных в центрах занятости — женщины, и это является большим вызовом. Кроме того, сейчас не работает стандартный механизм, когда работодатель подает вакансию, а служба подбирает людей.

«Сейчас работодателям нужно предложить, например, частичную компенсацию за аренду жилья, возможно, полностью оплатить эту аренду, предложить социальный пакет, страхование. Сейчас „не работает“ просто зарплата, даже 35 тыс. грн особо никого не удивляют», — убеждена Жовтяк.

Привлечение пенсионеров

Руководитель общественной организации «Ассоциация частных работодателей» (Харьков) Александр Чумак отметил, что в условиях острой нехватки кадров нужно привлекать пенсионеров.

«Я считаю, что нам нужно возвращать в экономически активную жизнь людей 60+. Почему? Потому что это люди с огромным опытом. Если их соответственно мотивировать, то они будут приходить работать, у них будет дополнительный доход, и они будут обучать других рабочих тем навыкам, которые у них есть», — отметил Чумак.

Согласно опросу, проведенному общественной организацией, 56% харьковских работодателей столкнулись с дефицитом наемного персонала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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