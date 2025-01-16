ЕБРР оценивает свои инвестиции в Украину на этот год в 1,5 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития оценивает свои инвестиции в Украину в текущем году в 1,5 миллиарда евро ($1,54 миллиарда), поскольку вторжение россии продолжает опустошать страну. Об этом сказал управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Тюркнер, пишет Bloomberg.

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«Планирование — это сложная вещь в Украине», и «возможно больше, если мы найдем правильные соглашения», — сказал Тюркнер.

«Инфраструктура, энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетами, а затем идет частный сектор и устойчивость в продовольственной безопасности», — добавил он.

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму — почти 2,4 млрд евро, увеличив уплаченный капитал на 4 млрд евро. ЕБРР сконцентрировал свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение населения и предприятий.

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Постоянные ракетные и беспилотные атаки россии нанесли ущерб энергетическим объектам, повлекшие отключение света по всей стране.

Хотя ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям, в том числе железным дорогам, более 50% его инвестиций в прошлом году было направлено на частный бизнес, сказал Тюркнер.

По его словам, в 2025 году доля останется примерно такой же, поскольку банк видит «хорошим сельскохозяйственный сектор», который является центральным для украинской экономики.

Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и судебной реформе, чтобы способствовать инвестиционному климату, поскольку «надеется», что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или мирного соглашения, сказал Тюркнер.

«Реформы важны, и мы хотим помочь, чем можем», — сказал он, добавив, что украинское правительство достигло «многих вещей», несмотря на войну.

Тюркнер также призвал украинское правительство продвинуться в реформе корпоративного управления, поскольку государственные компании будут вовлечены в реконструкцию.