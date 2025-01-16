ЕБРР оценивает свои инвестиции в Украину на этот год в 1,5 миллиарда евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2025, 12:26 Читати українською

ЕБРР оценивает свои инвестиции в Украину на этот год в 1,5 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития оценивает свои инвестиции в Украину в текущем году в 1,5 миллиарда евро ($1,54 миллиарда), поскольку вторжение россии продолжает опустошать страну. Об этом сказал управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Тюркнер, пишет Bloomberg.

Европейский банк реконструкции и развития оценивает свои инвестиции в Украину в текущем году в 1,5 миллиарда евро ($1,54 миллиарда), поскольку вторжение россии продолжает опустошать страну.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Планирование — это сложная вещь в Украине», и «возможно больше, если мы найдем правильные соглашения», — сказал Тюркнер.

«Инфраструктура, энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетами, а затем идет частный сектор и устойчивость в продовольственной безопасности», — добавил он.

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму — почти 2,4 млрд евро, увеличив уплаченный капитал на 4 млрд евро. ЕБРР сконцентрировал свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение населения и предприятий.

Читайте также: Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро на поддержку энергетики

Постоянные ракетные и беспилотные атаки россии нанесли ущерб энергетическим объектам, повлекшие отключение света по всей стране.

Хотя ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям, в том числе железным дорогам, более 50% его инвестиций в прошлом году было направлено на частный бизнес, сказал Тюркнер.

По его словам, в 2025 году доля останется примерно такой же, поскольку банк видит «хорошим сельскохозяйственный сектор», который является центральным для украинской экономики.

Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и судебной реформе, чтобы способствовать инвестиционному климату, поскольку «надеется», что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или мирного соглашения, сказал Тюркнер.

«Реформы важны, и мы хотим помочь, чем можем», — сказал он, добавив, что украинское правительство достигло «многих вещей», несмотря на войну.

Тюркнер также призвал украинское правительство продвинуться в реформе корпоративного управления, поскольку государственные компании будут вовлечены в реконструкцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
MAXAOH
MAXAOH
16 января 2025, 12:55
#
Это хорошо!)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами