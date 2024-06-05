Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 300 млн евро, что поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро на поддержку энергетики
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Поддержка энергетики
«ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо», — отметил Шмыгаль.
Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.
По его словам, «эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины».
Шмыгаль поблагодарил партнеров и лично Рено-Бассо за вклад в устойчивость Украины, а также напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.
Комментарии - 2
Валерій Прозапас:
1. «Режисер „Слуги народу“ Олексій Кірющенко в серпні 2023 став співвласником енергокомпанії» (с)
2. «Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% з 1 червня» (с)
Чергові ніяк не пов’язані між собою події, взаємозв'язок між якими може побачити виключно порохобот-іпсошнік.