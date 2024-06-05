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5 июня 2024, 17:46 Читати українською

Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро на поддержку энергетики

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 300 млн евро, что поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 300 млн евро, что поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение.
Фото:@Denys_Smyhal

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Поддержка энергетики

«ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо», — отметил Шмыгаль.

Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

По его словам, «эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины».

Шмыгаль поблагодарил партнеров и лично Рено-Бассо за вклад в устойчивость Украины, а также напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
nitrolog
nitrolog
5 июня 2024, 17:50
#
Але тариф все одно піднімемо))

Валерій Прозапас:
1. «Режисер „Слуги народу“ Олексій Кірющенко в серпні 2023 став співвласником енергокомпанії» (с)

2. «Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% з 1 червня» (с)

Чергові ніяк не пов’язані між собою події, взаємозв'язок між якими може побачити виключно порохобот-іпсошнік.
+
0
mphet26
mphet26
5 июня 2024, 18:24
#
Важно уточнять что в летом 2023 года тариф уже поднимали на 80%
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