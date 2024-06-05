Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро на поддержку энергетики

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 300 млн евро , что поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Поддержка энергетики

«ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо», — отметил Шмыгаль.

Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

По его словам, «эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины».

Шмыгаль поблагодарил партнеров и лично Рено-Бассо за вклад в устойчивость Украины, а также напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.