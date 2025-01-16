США вернет Bitfinex похищенные биткоины, в Дубае построят 17-этажную «криптобашню»: что нового на рынке

Джастин Сан объявил о запуске второй версии стейблкоина USDD с годовой доходностью 20%

Основатель проекта TRON Джастин Сан объявил о запуске второй версии стейблкоина USDD.

В сообщении говорится, что USDD 2.0 будет приносить годовой доход в размере 20%. По словам предпринимателя, организация TRON DAO будет самостоятельно финансировать выплату этой доходности. Также известно, что все начисленные проценты будут заранее перечислены по прозрачному адресу.

«Нет никакой другой причины просто потому, что у нас много денег. Так что перестаньте задавать мне вопросы типа „откуда берется доходность“», — добавил Джастин Сан.

К моменту написания новости капитализация стейблкоина USDD составляет почти $745 млн, а объем торгов за последние 24 часа практически достиг отметки в $3 млн.

США вернет Bitfinex похищенные 94 643 BTC

Американские власти планируют вернуть криптобирже Bitfinex почти 80% похищенных в 2016 году средств. Прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить передачу 94643 BTC из общей суммы 119754 BTC, изъятых из кошелька хакера Ильи Лихтенштейна.

Если суд согласится, Bitfinex получит не только биткоины, но и эквиваленты Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision и Bitcoin Gold, созданных в результате хардфорков.

В ноябре 2024 года Лихтенштейн был приговорен к пяти годам заключения за отмывание похищенных средств. Его жена, Хезер Морган, получила 18 месяцев за соучастие. Оба признали вину и обязались вернуть активы.

Однако около 25 000 BTC пока остаются недоступными. Для их возвращения понадобятся дополнительные юридические процедуры, ведь они были отмыты из-за нерегулируемых бирж, даркнет-площадок, миксеров и других способов. Эти активы не могут быть идентифицированы как непосредственное имущество, похищенное Bitfinex.

Читайте также: Биткоин повторно протестировал уровень в $100 000

SEC отложила решение о превращении криптофонда Bitwise в ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 45 дней продлила срок принятия решения по заявке на конвертацию индексного фонда от Bitwise в ETF.

Согласно информации на сайте компании, продукт Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) отслеживает 10 самых «ценных проверенных криптовалют», взвешенных по рыночной капитализации. Перебалансировка корзины осуществляется ежемесячно.

Заявку на смену регулятором правил листинга продукта для эмитента подала в ноябре площадка NYSE Arca. Первоначальное решение SEC должно было принять до 17 января. Продление периода разбирательства до 3 марта в Комиссии объяснили необходимостью большего времени для изучения предложения.

Биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейфарт назвал ответ регулятора ожидаемым.

«Окончательный срок — конец июля», — напомнил эксперт.

По его прогнозу, SEC также отложит 2 февраля решение по запросу Grayscale о превращении ее смешанного криптофонда в ETF.

Bitwise является эмитентом спотового биржевого фонда на базе биткоина и аналогичного Ethereum-продукта. После зафиксированного 13 января оттока объем активов у BTC-ETF компании сократился до $3,75 млрд. Для сравнения, показатель 10 Crypto Index Fund составляет $1,4 млрд.

В ноябре Bitwise подала заявку на запуск комбинированного ETF на основе двух крупнейших по капитализации криптовалют. Месяцом ранее компания пригласила одобрение для спотового XRP-фонда.

В Дубае для блокчейн-компаний построят 17-этажную «криптобашню»

Дубай пополнит список своих достопримечательностей так называемой «криптобашней» (Crypto Tower), созданной для поддержки сферы блокчейна, децентрализованных финансов (DeFi) и Web3. Проект анонсировали компании DMCC и REIT Development.

Общая площадь здания составит 150 000 квадратных футов. Ее разделят на несколько уровней, каждый из которых будет соответствовать определенному сегменту Web3.

Девять этажей в хабе выделят под офисы для криптовалютных стартапов и компаний. Три этажа пойдут под блокчейн-инкубаторы, венчурные фонды и фирмы из искусственного интеллекта. В здании также предусмотрены криптоклуб, художественная галерея NFT и специализированное хранилище для ценностей.

Для размещения арендаторов и управления операциями в Crypto Tower будут использоваться технологии блокчейна, включая ончейн-голосование и смартконтракты. Это обеспечит прозрачность, автоматизацию действий и понижение административных издержек, отметили создатели проекта.

Башня предлагает места для мероприятий, посвященных цифровым активам, а также элитные торговые площади. Они будут отведены под такие точки, как магазин золотых слитков и салон экзотических автомобилей. Создатели проекта уверены, что специальные зоны отдыха и общения, как и высокая концентрация Web3-компаний, сделают хаб центром тяготения бизнес-сообщества.

Ожидается, что «криптобашня» начнет работать сразу после завершения строительства 2027 года, привлекая как стартапы, так и крупные компании со всего мира.