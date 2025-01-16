В НБУ рассказали, кого коснутся ограничения карточных переводов (видео)

Ограничения карточных переводов коснутся менее 1% украинцев. Об этом рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на телеканале «Мы — Украина».

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Что говорят в НБУ

По словам Рожковой, банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки в случае наличия подтвержденных доходов.

«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 000 грн или даже 400 000 грн за определенный период, они не будут иметь к вам никаких вопросов», — подчеркнула Рожкова.

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По ее словам, ограничения карточных переводов были направлены на «тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше».

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Напомним

1 октября в Украине заработало ограничение по p2p-переводам между счетами физлиц. Таким образом, НБУ хочет остановить практику сокрытия фиктивных платежей.

Каждый банк в Украине суммирует для каждого физлица все его переводы частным лицам по всем его счетам — гривна/инвалюта, не имеет значения. В сумме за месяц не должно превышать 150 тыс. грн. Как только операции выйдут на этот уровень, следующие проводки в рамках p2p-переводов (по номеру карты платежной системы, выбитой на пластике) будут автоматически заблокированы.