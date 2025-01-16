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16 января 2025, 10:45 Читати українською

В НБУ рассказали, кого коснутся ограничения карточных переводов (видео)

Ограничения карточных переводов коснутся менее 1% украинцев. Об этом рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на телеканале «Мы — Украина».

Ограничения карточных переводов коснутся менее 1% украинцев.
Фото: volynnews.com

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Что говорят в НБУ

По словам Рожковой, банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки в случае наличия подтвержденных доходов.

«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 000 грн или даже 400 000 грн за определенный период, они не будут иметь к вам никаких вопросов», — подчеркнула Рожкова.

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По ее словам, ограничения карточных переводов были направлены на «тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше».

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Напомним

1 октября в Украине заработало ограничение по p2p-переводам между счетами физлиц. Таким образом, НБУ хочет остановить практику сокрытия фиктивных платежей.

Каждый банк в Украине суммирует для каждого физлица все его переводы частным лицам по всем его счетам — гривна/инвалюта, не имеет значения. В сумме за месяц не должно превышать 150 тыс. грн. Как только операции выйдут на этот уровень, следующие проводки в рамках p2p-переводов (по номеру карты платежной системы, выбитой на пластике) будут автоматически заблокированы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
16 января 2025, 11:14
#
Романе, про яке обмеження мова? НБУ не вводив жодних нових обмежень вже кілька місяців.
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0
zzzachary
zzzachary
16 января 2025, 11:46
#
Тобто обмежили 90% тому що 1% важко обмежити?!
«Обожнюю цю владу» Одні обмеження, ціни на електрику вже як в Європі, продукти деякі навіть дорожче ніж в Європі, страхування авто подорожчало на 70−100%.

Одні покращення) що не влада все гірше !
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0
Три літри
Три літри
16 января 2025, 12:00
#
Одні обмеження, ціни на електрику вже як в Європі

Значна частина нашої електрики — з Європи. Якою має бути ціна?

страхування авто подорожчало на 70−100%.

Чомусь ти забув порівняти його вартість з європейською.
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