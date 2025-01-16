В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже потерял 3 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.
Курс валют на 16 января: доллар в банках подешевел на три копейки
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро потерял 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,85 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 44,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,75−42,78, евро — 44,00−44,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,16−42,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,42−43,46 грн/евро.
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Источник: Минфин
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