ЕС разместил облигации на 11 млрд евро. Часть денег получит Украина

Европейская комиссия разместила два выпуска облигаций на общую сумму 11 млрд евро . Привлеченные средства будут использованы для финансирования политических программ Евросоюза, прежде всего NextGenerationEU и поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Подробности

В первой половине 2025 г. Еврокомиссия планирует выпустить облигаций на 90 млрд евро. Следующая эмиссия запланирована на конец января.

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Зачем ЕС заимствует средства

Еврокомиссия занимает средства на международных рынках капитала от имени Европейского Союза и распределяет средства государствам-членам и третьим странам в рамках различных программ заимствований.

Заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии с договорами ЕС.

С января 2023 года Комиссия выпускает единые облигации ЕС, а не облигации с отдельной маркировкой отдельных программ.