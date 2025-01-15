TSMC инвестирует рекордные деньги в США и Японию в попытке отдалиться от Китая

В 2024 году тайваньские компании инвестировали рекордную сумму денег в США и Японию, в то время как показатель для Китая остался неизменным, что свидетельствует о сдвигах в цепях снабжения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Общий объем прямых иностранных инвестиций Тайваня в 2024 году составил 14,1 миллиарда долларов, а общий объем прямых иностранных инвестиций — $48,6 млрд, что является рекордными показателями.

Министерство экономики связало этот всплеск с инвестициями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Расходы компаний на инвестиции в Японию, Канаду и Сингапур также достигли рекордов. 1991 года.

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Эти цифры появились на фоне того, что администрация Байдена предлагает таким фирмам как TSMC, гранты и кредиты для запуска производства в США с целью оживления американского производства микросхем. Иностранные технологические компании также перенесли некоторые мощности за пределы Китая, поскольку соперничество с США обострилось.

Дочерняя компания тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co. объявила в среду, что потратила $128 млн на покупку земли в Калифорнии. Тайваньские компании стремятся инвестировать в США, чтобы попытаться уменьшить напряженность и предотвратить введение тарифов новой американской администрацией.