Объем торговли NFT в 2024 году упал на 19%

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) в 2024 году пережил худший год по объему торгов и продаж с 2020 года, пишет Cointelegraph.

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Как изменились объемы торговли NFT

По данным аналитической платформы блокчейна DappRadar, объемы торговли NFT в 2024 году упали на 19% по сравнению с 2023 годом, до $13,7 млрд. Количество продаж NFT сократилось на 18%, до чуть менее 50 млн.

В отчете DappRadar уточняется, что рынок NFT продемонстрировал сильную волатильность в 2024 году. Объемы торговли в 1 квартале показали рост на 4% по сравнению с 1 кварталом 2023 года, до $5,3 млрд.

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Однако «импульс был кратковременным», поскольку объемы упали до $1,5 млрд в 3 квартале и восстановились до $2,6 млрд в 4 квартале.

2022 год стал для NFT самым успешным годом в истории. Тогда они впервые вышли на массовый рынок: объемы торгов достигли $57,2 млрд, а количество продаж на рынке достигло 121,7 млн.