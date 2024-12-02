Месячный объем продаж в NFT-сегменте достиг $562 млн

По итогам ноября 2024 года сегмент NFT зафиксировал суммарный объем продаж в $562 млн, по данным платформы CryptoSlam . Показатель вырос на 57,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, пишет Incrypted.

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Объем торгов

Эксперты отмечают, что в октябре 2024 года объем торгов невзаимозаменяемыми токенами составил $356 млн. В ноябре же количество так называемых «уникальных покупателей и продавцов» заметно сократилось, хотя суммарный размер продаж вырос.

Таким образом, объем торгов за прошлый месяц стал максимальным значением с мая 2024 года, когда сегмент достиг отметки в $599 млн.

В то же время, аналитики подчеркивают, что эти показатели все еще далеки от пиковых значений за 2024 год.

Они имели в виду март текущего года, когда месячный объем продаж составил $1,6 млрд. После этого рекорда произошло семимесячное падение, которое в итоге достигло минимальных значений с 2021 года.

Аналитики подчеркнули, что значительный рост продаж и стоимости показала также NFT-коллекция Crypto Punks.

По данным платформы DefiLlama, 1 ноября минимальная цена токена по этому проекту составляла 26,3 ETH. Однако к концу месяца показатель достиг 39,7 ETH. К моменту подготовки материала этот объем актива оценивается почти в $148 000.

Что касается продаж, то за прошедшие 30 дней они составили $49 млн. Месячный прирост составил более 392%, отметили аналитики. При этом количество продаж увеличилось на 213%, достигнув отметки в 388 трансакций.